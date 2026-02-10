3500 docentes de la regional del MEP en Pérez Zeledón participan en capacitaciones

Tanto Marcela como Francisco, se encuentran participando en las capacitaciones en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso en Pérez Zeledón.

El proceso de formación empezó el lunes nueve de febrero.

En la dirección regional del MEP de Pérez Zeledón, se capacitan 2500 docentes de primaria y casi 1000 docente de secundaria

Son dos semanas, donde se brindan capacitaciones en diferentes temas.

Además, los directores aprovechan para organizarse con sus docentes, para el curso lectivo.

El curso lectivo inicia el 23 de febrero.