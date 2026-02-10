Estudiantes de primer ingreso participan en diferentes actividades en el campus de la UNA Pérez Zeledón

Con actividades recreativas, charlas y demás, reciben a los estudiantes de primer ingreso al campus de Pérez Zeledón de la Universidad Nacional.

Son 377 alumnos que llegan por primera vez a este centro de estudios.

Las clases comienzan el 16 de febrero, sin embargo, una semana antes, realizan actividades de bienvenida.

Tanto en la mañana como en la tarde, hay actividades.

Como parte del proceso, estudiantes avanzados brindan apoyo a los estudiantes al igual que los coordinadores de los diferentes procesos.

A partir del 16 de febrero, los estudiantes de primer ingreso, comenzará su formación educativa.