José Pablo Elizondo debutó en pista bajo techo en Estados Unidos

El atleta de los 400 y 800 metros planos José Pablo Elizondo Chinchilla debutó en la modalidad de pista bajo techo el pasado sábado 7 de febrero en el Torneo Invitacional de Michigan 2026, el pasado sábado 7 de febrero de 2026 en el Invitacional Michigan.

El tico compitió en los 400 metros y consiguió una marca de 50.17 registro que lo ubicó en el puesto 11 de la general, la prueba fue ganada por Connor Durig con un crono 48.71, seguido de Jordan Lewis con 48.74, y cerró el podio Cole Romig con 48.80.

“Una competencia bastante fuerte con un clima a 18 grados pese a estar bajo techo, la pista interesante ir conociendo el tema de los peraltes que tiene este tipo de infraestructura, me voy satisfecho al ser mi primera experiencia” indicó el generaleño José Pablo Elizondo

El atleta agregó, que no pudo entrenar mucho previo a la prueba en vista que le ha venido afectando de una fuerte gripe con mucha tos y congestión, lo que le dificultó para la segunda vuelta de los 400 metros (la pista bajo techo es de 200 metros) y espera para que para el Torneo Invitational Silverston 2026 a realizarse el viernes 20 de enero estar recuperado y así mejorar su primer registro en pistas bajo techo.

Información: Comunicación FECOA