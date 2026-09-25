Director del Liceo Rural de Buena Vista de Rivas se refiere al hallazgo arqueológico en terreno donde se espera nueva infraestructura

De esta manera, se refirió el director del Liceo Rural de Buena Vista de Rivas en Pérez Zeledón, tras consultarle del hallazgo arqueológico en el terreno donde se espera la construcción de la nueva infraestructura.

El material cultural fue identificado durante los movimientos de tierra propios de la obra.

El área no presentaba señales visibles en superficie que permitieran anticipar la presencia de estos vestigios, y el sitio no figuraba previamente registrado en la base de datos “Orígenes” del Museo Nacional, por lo que no se contaba con información que permitiera prever su existencia en el área de intervención.

Los primeros análisis del componente cerámico y lítico recuperado permiten asociar el contexto identificado al período Aguas Buenas (300 a.C.–800 d.C.), correspondiente a la secuencia de ocupación humana precolombina establecida para el sureste de Costa Rica. Este hallazgo representa un aporte para el estudio detallado que se realizará.

Tras este hallazgo, el director, indicó que se va a posponer un poco la obra.

Como parte del proceso, se trabaja en la posibilidad de que este material encontrado, se pueda quedar en la comunidad y que sea custodiado.

La obra es en un terreno de 10 mil metros, que se ubica 300 metros de las instalaciones que utilizan, que fue adquirido por la Junta Administrativa en el 2016.

La inversión será superior a los 600 millones de colones, como parte de las obras de (PROERI) de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias, tras la afectación de un deslizamiento.