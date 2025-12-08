Actividades ganaderas, cobro de entradas, servicios sanitarios y tope de la Expo P.Z. 2026 estarán a cargo de organizaciones

La Expo Pérez Zeledón 2026 estará a cargo de la Municipalidad de este cantón y como parte de las gestiones que se llevan a cabo, es ceder algunas de las actividades a diferentes grupos.

Lo que será el tradicional tope, el cobro de las entradas los fines de semana y de los servicios sanitarios, además de las actividades de ganadería, estarán a cargo de organizaciones.

Precisamente, en la sesión del Concejo Municipal del martes dos de diciembre, se presentaron cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que la administración municipal inicie gestiones con el fin de que se firme un convenio.

En el caso del cobro del ingreso al campo ferial en Daniel Flores, los días viernes, sábado y domingo, estará a cargo del Club de Leones de San Isidro de El General.

Mientras que, las actividades relacionadas con la ganadería, con la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.

En cuanto al tope, se estaría haciendo el convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de San Cristóbal de Barú y el Comité de Caminos de Caña Blanca.

Y el cobro de los servicios sanitarios, a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, Albergue Dr. Acosta Rúa de Pérez Zeledón.

Del 12 al 27 de febrero será la Expo P.Z. 2026.