La próxima semana comenzará la remodelación en el Complejo Cultural en San Isidro de El General

A partir del lunes 15 de diciembre, se harán los trabajos de remodelación del Complejo Cultural Alfonso Quesada en San Isidro de El General.

Esto, luego que el Concejo Municipal, aprobara un presupuesto de 60 millones de colones con ese fin.

Se harán mejoras en la estructura, sobre todo de los techos, el cambio del cielorraso del lobby y la iluminación de este espacio.

También, sonido y luces en el auditorio del Complejo. Además, de colocar mallas para evitar daños de las palomas.

Queda pendiente, el tema de las butacas, debido a su alto costo.

De esta manera, se esperar mejorar el Complejo Cultural y darle mayor uso.