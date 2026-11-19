Un espacio de aprendizaje, reflexión y empoderamiento reunió a mujeres adultas mayores de Pérez Zeledón, quienes participaron en un proceso de capacitación enfocado en temas de género, envejecimiento y el papel de la mujer en la sociedad.

La iniciativa se desarrolló mediante una articulación entre el programa UNAPAM de Pérez Zeledón y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, como parte del proyecto Nuevas Lecturas de Centroamérica.

Durante las jornadas, las participantes abordaron temas relacionados con la discriminación por razones de género y edad, así como la importancia de reconocer sus capacidades, fortalecer su autonomía y asumir un papel activo dentro de sus comunidades.

La capacitación contó con el acompañamiento de una pasante española, especialista en temas de género, Almudena García Manso, quien destacó la importancia de generar espacios donde las mujeres adultas mayores reconozcan su valor y puedan transmitir sus conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas complementan la formación que reciben las personas adultas mayores y contribuyen a promover un envejecimiento más saludable, positivo y participativo.

Para las participantes, la experiencia también representó una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, compartir con otras mujeres, superar temores y descubrir nuevas capacidades.

Además, resaltaron la importancia de contar con espacios educativos que les permitan sentirse útiles, escuchadas y reconocidas, más allá de los roles tradicionales que históricamente se han asociado con las mujeres.

Con este tipo de alianzas, la Universidad Nacional y las organizaciones locales buscan fortalecer el desarrollo personal y social de las mujeres adultas mayores, reconociendo su aporte a las familias y a la sociedad costarricense.