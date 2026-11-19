Con el objetivo de generar mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, se desarrolla en Pérez Zeledón un proyecto de formación y sensibilización que busca fortalecer sus habilidades para incorporarse al mercado laboral y promover una mayor apertura por parte de las empresas de la zona.

La iniciativa, denominada Proyecto de Fomento para la Inclusión Laboral de la Población con Discapacidad, cuenta con el apoyo económico de la Embajada de Canadá, mediante el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales y es ejecutada con la participación de la Municipalidad de Pérez Zeledón, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Centro de Vida Independiente Morpho.

El proceso formativo contempla la participación de 20 personas con discapacidad, quienes reciben capacitación en habilidades blandas, orientación para la búsqueda de empleo y conocimiento de sus derechos y responsabilidades como futuros trabajadores.

Para los participantes, encontrar una oportunidad laboral continúa siendo un desafío, especialmente porque consideran que, en algunos procesos de selección, su discapacidad recibe mayor atención que su experiencia, preparación académica y capacidades.

Además de fortalecer las destrezas de esta población, el proyecto contempla un componente dirigido al sector empresarial, mediante un desayuno de sensibilización en el que se abordarán las oportunidades y beneficios de contratar personas con discapacidad.

La iniciativa también incluye capacitación para las familias y acciones de divulgación para informar a las empresas sobre los mecanismos disponibles para facilitar la inclusión laboral.

Desde las instituciones participantes se señala que la contratación de personas con discapacidad no necesariamente implica grandes inversiones para las empresas, ya que, dependiendo de cada caso, pueden requerirse ajustes razonables y adaptaciones sencillas para garantizar condiciones adecuadas de trabajo.

Asimismo, la normativa costarricense contempla incentivos fiscales relacionados con los salarios y las adecuaciones necesarias, así como beneficios vinculados con la contratación pública mediante certificaciones que reconocen las prácticas de inclusión.

De esta manera, el proyecto busca trabajar de forma conjunta con las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y el sector empresarial, con el propósito de reducir las barreras de acceso al empleo y generar oportunidades laborales más inclusivas en Pérez Zeledón.