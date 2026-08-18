Torneo de boxeo reunirá a 17 equipos en Ciudad Cortés de Osa

Fuerza del Térraba es el nombre del primer torneo de boxeo que se realizará el 26 y 27 de setiembre en Ciudad Cortés de Osa, según comentó la organización a Tv Sur serán 17 equipos los que participarán durante estos dos días de pura acción.
Fuerza del Térraba es el nombre del primer torneo de boxeo que se realizará el 26 y 27 de setiembre en Ciudad Cortés de Osa, según comentó la organización a Tv Sur serán 17 equipos los que participarán durante estos dos días de pura acción.
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