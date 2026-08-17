En setiembre esperan tener el nuevo espacio para la biblioteca del CTP de General Viejo

Un avance importante lleva ya la nueva estructura que albergará la biblioteca estudiantil del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Zeledón.

La nueva infraestructura se espera que esté lista en setiembre de este 2026.

Esta obra se lleva a cabo tras recibir una donación de materiales del Departamento de Ayudas del MOPT, se tiene el apoyo de la Muniicpalidad de este cantón y el tema de contratación de mano de obra que tiene la responsabilidad el centro educativo por medio de la Junta Administrativa.

Actualmente, la biblioteca tiene un espacio muy reducido y con las condiciones mínimas para trabajar.

Este es un centro educativo con más de 800 estudiantes, por lo que en muchas ocasiones hay aglomeraciones y no se tiene la capacidad para que todos puedan usar este espacio.

De ahí que se trabaja desde la dirección y la Junta Administrativa, en un proyecto para la construcción de un nuevo lugar, más amplio.

La nueva obra mediría unos 108 metros de construcción, casi el doble del espacio actual, por lo que vendría a mejorar sin duda la capacidad actual.

La intención es iniciar después del periodo de vacaciones.

En este Biblioteca se promueve sin duda la cultura y hay muchos distintivos en el lugar.

Además, de la lectura con gran cantidad de libros que se tienen y hasta juegos, para que pasen el tiempo los jóvenes de una manera recreativa.