Club de Leones llevó regalitos a las madres en el Hospital Escalante Pradilla

Toda una tradición. Un año más llevan cariño y detalles a las madres. Como cada 15 de agosto, las damas del Club de Leones de San Isidro de El General, acuden al área de Maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, para darles un presente.

En esta ocasión, llevaban regalitos para 30 madres.

Con semanas previas, las damas de la agrupación se organizan, para tener todo listo para ese gran día.

Las damas del Club, fueron las encargadas de entregar los obsequios y tinitas con detalles a las madres y sus recién nacidos.

De esta manera, las damas del Club de Leones mantienen la tradición de visitar cada 15 de agosto este establecimiento de salud.

El Club cumplirá 56 años en octubre y continúan realizando este tipo de actividades sociales.