Aparece especie de rana en Pérez Zeledón

Una pequeña rana observada el día 4 de septiembre de 2026, poco después de las 4:00 p. m. llevó a la familia de Finca El Colorado a identificar un nuevo registro de Isthmohyla nacientes, especie recientemente reconocida para la ciencia y reportada en la Zona de los Santos.

El encuentro ocurrió en las faldas del Cerro de la Muerte, específicamente en el distrito de Páramo, Pérez Zeledón muy cerca del límite con el cantón de Dota.

El ejemplar fue observado a orillas de una pequeña quebrada, a una altitud aproximada de 1200 metros sobre el nivel del mar.

Según relata Kervin Fallas, representante de la Finca, el hallazgo ocurrió cuando un visitante mexicano, que se encontraba pasando unos días en la finca junto con su pareja, se disponía a ponerse las sandalias. En ese momento, una pequeña ranita saltó cerca de él.

La familia ya había escuchado sobre el reporte de Isthmohyla nacientes en la Zona de los Santos y, debido al gran parecido del ejemplar con las imágenes conocidas de la especie, comenzaron a realizar consultas y comparaciones.

Al día siguiente, con la ayuda de los investigadores que describieron la especie, lograron confirmar que la rana observada correspondía a I. nacientes.

El hallazgo se produjo en Finca El Colorado, un pequeño emprendimiento turístico familiar que lleva poco tiempo de haber iniciado, en donde también se dedican al cultivo de café. Ubicada en las montañas de Páramo, la finca busca combinar el turismo de naturaleza con la conservación y el rescate de elementos de la cultura del campo.

El lugar ofrece hospedaje y diferentes experiencias relacionadas con la naturaleza, entre ellas senderos, caminatas por la montaña y visitas a cataratas dentro de la propiedad.

Para la familia, el encuentro con Isthmohyla nacientes representa también una oportunidad para destacar el valor de las montañas de esta región y la importancia de conservar los pequeños cursos de agua y los ambientes naturales que aún persisten dentro de los paisajes rurales.