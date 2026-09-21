Estudiantes de duodécimo año de colegios técnicos realizan las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura 2026

Este lunes 21 de setiembre, los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos profesionales de todo el país iniciaron la aplicación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura 2026.

Las pruebas se realizarán durante toda la semana, del 21 al 25 de setiembre, de acuerdo con lo establecido en el Calendario Escolar 2026.

La evaluación está conformada por 60 ítems por asignatura distribuidos en el siguiente orden: lunes 21, Estudios Sociales; martes 22, Matemática; miércoles 23, Español; jueves 24, Ciencias; y viernes 25, Educación Cívica.

La aplicación se realiza en formato digital. Cada jornada de aplicación tiene una duración de tres horas.

Los estudiantes que cuentan con el apoyo educativo de tiempo adicional previamente aprobado dispondrán de una hora más.

Para garantizar que todos los estudiantes puedan realizar la prueba en las condiciones que necesitan, se coordinaron 1.351 apoyos educativos, tramitados y aprobados en cada centro educativo, entre los que destacan prueba en Braille, tutor especializado, aula aparte y otros apoyos.

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura permiten conocer los aprendizajes, conocimientos y habilidades alcanzados por los estudiantes al concluir la Educación Diversificada.

De acuerdo con lo establecido por el Consejo Superior de Educación (CSE), la prueba representa el 40% de la nota final, mientras que el otro 60% corresponde al trabajo realizado por el estudiante durante el curso lectivo, conocido como nota de presentación.

Al tratarse de pruebas sumativas, su resultado tiene efectos en la promoción y certificación del estudiantado. Para su elaboración, desde inicios del curso lectivo se contó con las tablas de especificaciones, las cuales indican los conocimientos y las habilidades por evaluar en cada asignatura y la cantidad de ítems que conformarán estas pruebas.

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) coordinó con las 27 Direcciones Regionales de Educación y los centros educativos la preparación de las condiciones necesarias para aplicar la prueba en formato digital.

Además, mediante la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI), las personas directoras tienen acceso a la información necesaria para la aplicación, como el padrón de estudiantes, los horarios y las credenciales de ingreso a la plataforma web donde se realiza la prueba.

Una vez que finaliza el tiempo de establecido para la aplicación, la prueba se cierra y no se puede volver a abrir, esto como parte de las medidas para proteger la seguridad y confidencialidad de la información.

Además, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC) establece las situaciones en las que se puede justificar la ausencia a la aplicación. Los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán realizar la prueba en la semana de reprogramación establecida del 9 al 13 de noviembre del 2026.