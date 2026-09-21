Doble homicidio en Paso Canoas es investigado por las autoridades

Un doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Paso Canoas, Puntarenas.

El reporte ingresó a las 5:30 de la mañana y señala que los hechos se presentaron en el sector de Barrio Darizara.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como un hombre de apellido Vindas, de 39 años, y una mujer de apellido González, de 25 años.

De acuerdo con la información preliminar, entre cuatro y cinco sujetos, quienes aparentemente se desplazaban en dos vehículos, habrían ingresado a la vivienda donde se encontraban las víctimas.

Por razones que aún no han sido determinadas y que son parte de la investigación, ambos fueron atacados con arma de fuego y recibieron impactos en la cabeza, falleciendo en el lugar.

Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena, donde localizaron un casquillo que correspondería a un arma tipo AR-15.

Los sospechosos huyeron del sitio y, al momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que rodearon este doble homicidio y dar con los responsables.