Asadas trabajan en medidas para mitigar posible déficit hídrico tras el fenómeno del Niño

Una disminución del recurso hídrico ante el impacto del fenómeno de El Niño es un tema que lo tienen muy presente los acueductos rurales, pues temen que se presente alguna afectación por el déficit que se podría presentar.

Por el momento, no se reportan racionamientos por ello, sin embargo, saben que tienen que trabajar en diferentes medidas, para el almacenamiento estratégico y el control de las fuentes de agua.

Asadas como la de General Viejo y Concepció- Oratorio en el cantón de Pérez Zeledón, saben que tienen que hacer conciencia en la población, sobre el uso del agua, debido a que reportan una disminución de hasta un 50 por ciento de las nacientes.

En el caso de la Asada de General Viejo, el tener un pozo, permite que no registren racionamientos.

Mientras que en la Asada de Concepción-Oratorio, saben que además se debe trabajar en la protección de las quebradas de donde se toma el líquido.

Ante el fenómeno del Niño, en los acueductos rurales, hacen un llamado a la población a no desperdiciar el agua.