Comenzaron los trabajos para la construcción de la nueva infraestructura del Liceo Rural de Buena Vista de Rivas

Así es, después de meses de espera e incertidumbre, esta semana comenzaron los movimientos de tierra en el terreno donde se ubicará la nueva infraestructura del Liceo Rural de Buena Vista de Rivas en el cantón de Pérez Zeledón.

La obra será en un terreno de 10 mil metros, que se ubica a unos 300 metros de las instalaciones que utilizan actualmente, esa propiedad fue adquirida por la Junta Administrativa en el 2016.

La inversión será superior a los 600 millones de colones, como parte de las obras que llevan a cabo a través del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias.

La nueva obra incluirá la oficina administrativa, cinco aulas, una cancha pequeña un comedor y una casita del educador.

Los estudiantes de este centro educativo y el personal, han sufrido durante años por el peligro que representan las instalaciones, debido a que peligra que un deslizamiento los perjudique.

En el año 2024, los problemas empezaron a ser mayores, ya que se empezó a observar la caída de material constante por las lluvias y hasta se tuvo la visita de especialistas de la CNE, para analizar el deslizamiento, que posteriormente, indicaron que en efecto estaba en una zona de alto riesgo.

Se espera que la obra quede concluida en diciembre de 2026 sino se presenta algún atraso.

Al Liceo Rural de Buena Vista de Rivas asisten 120 estudiantes.