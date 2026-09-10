El 17 de diciembre llegará la Vuelta a Costa Rica a Pérez Zeledón

La Vuelta a Costa Rica Telecable 2026 presentó oficialmente las etapas que conformarán su edición número 60, una competencia histórica que este año tendrá como dedicada a la gran afición costarricense al ciclismo.

Sesenta ediciones representan seis décadas de historia, tradición, esfuerzo y pasión por el ciclismo nacional. Por eso, la Federación Costarricense de Ciclismo decidió que la dedicatoria de esta edición tan especial sea para quienes, año tras año, convierten las carreteras del país en una verdadera fiesta deportiva: la afición.

Bajo el lema “La Vuelta 60 es de todos”, la edición 60 de la Vuelta a Costa Rica Telecable recorrerá diferentes regiones del territorio nacional, llevando nuevamente el espectáculo del ciclismo a miles de aficionados.

El recorrido está compuesto por diez etapas, con 1380 kilómetros que tocarán las siete provincias del 11 al 20 de diciembre, combinando diferentes escenarios y exigencias para los corredores:

Viernes 11 de diciembre, Etapa 1: Heredia – Cañas (163 km)

Sábado 12 de diciembre, Etapa 2: Cañas – Santa Teresa (198 km)

Domingo 13 de diciembre, Etapa 3: Jicaral – Palmares (180 km)

Lunes 14 de diciembre, Etapa 4: Palmares – Guápiles (186 km)

Martes 15 de diciembre, Etapa 5: Guápiles – Paraíso (143 km)

Miércoles 16 de diciembre, Etapa 6: Velódromo – Pacayas (121 km)

Jueves 17 de diciembre, Etapa 7: Telecable – Pérez Zeledón (137 km)

Viernes 18 de diciembre, Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (122 km)

Sábado 19 de diciembre, Etapa 9: Contrarreloj Individual en Sarchí (30 km)

Domingo 20 de diciembre, Etapa 10: Circuito La Aurora de Heredia (99 km)

El trazado contempla etapas de diferentes características, con recorridos que permitirán a los equipos y corredores disputar la clasificación general, además de luchar por los distintos lideratos y premios que estarán en juego durante la competencia.

«La Vuelta a Costa Rica nos recuerda que los grandes recorridos se logran con constancia, confianza y preparación. En Telecable compartimos esos mismos valores: construir una conectividad que acompañe a las personas en cada etapa de su día para que puedan avanzar sin interrupciones. Porque cuando la conexión fluye, la vida también”, indicó Rodolfo Apéstegui, director General de Telecable.

Participación nacional e internacional

En cuanto a los equipos participantes, la Vuelta a Costa Rica contará con la presencia de los cinco primeros equipos del ranking nacional, con corte al 31 de octubre, de acuerdo con los criterios establecidos para la competencia.

Además, la Federación Costarricense de Ciclismo tendrá la posibilidad de realizar una invitación adicional a un equipo nacional, contemplándose entre las opciones la participación de una Selección Nacional Sub-23.

La edición 60 también tendrá presencia internacional. La organización extendió invitación a ocho equipos extranjeros, de los cuales la mayoría ya confirmó su participación, garantizando nuevamente un pelotón con representación nacional e internacional.

La Vuelta a Costa Rica Telecable 2026 se prepara así para celebrar seis décadas de historia, llevando el ciclismo a todo el país y reconociendo a quienes han sido parte fundamental de esta historia: los aficionados.

Porque después de 60 ediciones, una cosa está clara: La Vuelta 60 es de todos.