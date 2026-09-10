Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón tendrá 6 desfiles el 15 de setiembre

En la ciudad de San Isidro de El General, se llevará a cabo el desfile del 15 de setiembre con la mayor participación de centros educativos de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Zeledón, también habrá actividades en otras comunidades.

Para este 2026, esta regional tendrá seis desfiles, que se estarán realizando de manera simultánea.

Serán en las comunidades de San Isidro de El General, Bahía Ballena en Osa, San Rafael de Platanares, en la plaza de San Antonio y en Pejibaye centro, además de La Angostura.

La intención de promover estas actividades es que los estudiantes tengan la oportunidad de participar en estos desfiles.

Además, los centros educativos también tendrán la organización de actividades.

También, la directora regional, se refirió a las actividades que se estarán realizando el 14 de setiembre con el desfile de La Antorcha y el desfile de faroles.

Además, del desfile del 15 de setiembre, en la ciudad generaleña.

Un aspecto importante, es que las participaciones deben incluir los colores patrios en las vestimentas y cuidar el uso adecuado de los símbolos.

Ya en esta regional educativa, están listos para las actividades patrias.