Playa Dominicalito será el escenario de la segunda fecha del rescate acuático competitivo 2026 

Este 12 y 13 de septiembre, Playa Dominicalito será el escenario de la segunda fecha de la Competencia–Taller de Rescate Competitivo, una actividad que reunirá a grandes exponentes del rescate acuático en un mismo lugar.

Los organizadores invitan a todas las comunidades de la Costa Pacífica de la Zona Sur y visitantes de todo Costa Rica a acompañarlos y disfrutar de dos días llenos de deporte, adrenalina, compañerismo y mucha acción.

Los competidores pondrán a prueba velocidad, resistencia, técnica y trabajo en equipo mediante carreras individuales y competencias por equipos, buscando llegar al podio y demostrar quiénes están entre los mejores representantes del rescate acuático a nivel nacional.

La organización define este rescate acuático competitivo como más que una competencia y será una oportunidad para que el público pueda conocer de cerca el trabajo, la preparación y las habilidades que requiere un guardavidas para responder ante una emergencia en el mar.