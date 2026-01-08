Regional del MEP en Pérez Zeledón se prepara para el curso lectivo 2026

Reuniones y planificaciones, se tienen ya en la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, con miras al curso lectivo 2026.

Para este año, se implementará una transformación en el calendario escolar: el curso lectivo 2026 iniciará con dos semanas dedicadas exclusivamente a la capacitación del personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo.

Del 9 al 20 de febrero de 2026, funcionarios del sistema educativo nacional participarán en procesos de capacitación integral.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria (SEC, ANDE, APSE y SITRACOME), reflejando un trabajo conjunto en favor de la mejora continua del sistema educativo.

Los contenidos de capacitación abarcarán grandes ejes estratégicos orientados al fortalecimiento de la calidad educativa y del bienestar institucional.

Entre ellos destacan: fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos (SUGURED).

El inicio oficial de las lecciones el lunes 23 de febrero y en el caso de la directora regional, estará en la Escuela de Las Juntas de Pacuar, que estrena nueva infraestructura.

Para este año, se vienen cambios también importantes sobre la presentación personal, convivencia y conducta estudiantil.

Temas como tatuajes que serán prohibidos, solamente aquellos que ya tiene el estudiante, no se permitirá el uso del maquillaje, tintes en el cabello, piercings, uñas o pestañas postizas, entre otros.

Como parte del nuevo reglamento, está la prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y vapeadores, tanto dentro como fuera del centro educativo, siempre que sea durante el horario lectivo o mientras el estudiante porte el uniforme institucional. Eso será una falta muy grave.

Además de introducir cambios relevantes en la evaluación de la conducta y la eliminación del arrastre de materias.

Sobre estos temas, en la dirección regional, están esperando los lineamientos correspondientes sobre el nuevo reglamento, pues todavía no tienen la información oficial de las autoridades.

Fechas clave del curso lectivo 2026

Capacitación obligatoria nacional: del 9 al 20 de febrero de 2026

Inicio de lecciones: lunes 23 de febrero de 2026

Semana Santa: del 29 de marzo al 5 de abril

Vacaciones de medio periodo: del 6 al 17 de julio de 2026

Fin de lecciones: miércoles 9 de diciembre de 2026

Actos de graduación: 10 y 11 de diciembre de 2026