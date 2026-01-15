Así se encuentra la Hacienda Fénix a casi 4 años que la decomisaron, Fuerza Pública administra el lugar

A casi tres kilómetros del parque de San Isidro de El General, en la comunidad de Pedregoso, se encuentra esta finca, que le fue decomisada en febrero de 2022 a un hombre de apellidos Segura Angulo.

A él, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial le atribuye el liderazgo de una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

El Instituto Costarricense sobre Drogas, tuvo el depósito judicial y posteriormente, el 28 de marzo de 2025, se entregó al Ministerio de Seguridad Pública en condición de administración.

La institución, tiene previsto instalar aquí la dirección regional 7 de la Zona Sur, sin embargo, no pueden tomar la decisión, hasta tanto no se tenga la sentencia firme.

Mientras tanto, en este lugar se llevan a cabo diversas reuniones operativas con las jefaturas y hasta se utilizó una de las infraestructuras, para reparar los vehículos policiales.

La propiedad está valorada en dos mil millones de colones, con unas 73 infraestructuras con una construcción de más de 25 mil metros cuadrados.

Aquí había espacios para las 1257 cabezas de ganado, áreas para los caballos de alto valor y las aves, que fueron decomisadas.

Ahora, el inmueble, se encuentra a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, que se encarga de darle el mantenimiento y la seguridad que se requiere.

Además, se utilizan algunos espacios.

La infraestructura de la delegación regional, no se encuentra en las mejores condiciones, por ello, esperan que esta finca si al final se decide otorgársela a Seguridad Pública, la intención es convertirla en la oficina regional.

Cabe indicar que Segura, dueño de la Hacienda al que se le decomisó, fue detenido en abril del 2022 en Panamá y el caso ya entró en su etapa final con la Fiscalía solicitando penas de prisión que van de 10 a 20 años para los distintos imputados.