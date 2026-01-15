Llegaron las 271 tulas de Pérez Zeledón

Antes del medio día de este jueves 15 de enero, llegó el material electoral a la delegación de la Fuerza Pública en Pérez Zeledón, donde se encuentra custodiado.

Son 271 tulas, que se entregaron con la presencia de los representantes de la Junta Cantonal Electoral en coordinación con la persona asesora electoral del TSE y luego se trasladan al integrante responsable de cada junta receptora de votos.

El material es para las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero, el cual incluye papeletas para Presidencia de la República y diputaciones, padrón electoral de cada junta y la lista de votantes que se coloca fuera de las aulas.

Las tulas llevan un chip de radiofrecuencia para rastrear su salida y regreso de la institución, informó el TSE. Éstas fueron cerradas con marchamos de seguridad e inmediatamente se colocaron en los vehículos transportadores.

Precisamente, el domingo 18 de enero, la Junta Cantonal Electoral, empieza a entregar las tulas a los presidentes de cada una de las juntas.

Comienzan en la Escuela 12 de Marzo.

Como parte del proceso, se entregan todas las tulas en los demás cantones de la Zona Sur: 88 en la delegación de Buenos Aires, 78 en la delegación de Coto Brus, 77 tulas en Corredores, 69 tulas para Golfito y 64 tulas para Osa.