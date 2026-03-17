Barrio Sinaí los espera con el Festival de Papalotes

Compartir en familia, entre amigos, que los niños, jóvenes y adultos se diviertan, eso es lo que se pretende en el Festival de Papalotes que se organiza todos los años en la plaza de deportes de barrio Sinaí en Pérez Zeledón.

La actividad será este sábado 21 y domingo 22 de marzo. Se trata de la edición número 28 y está a cargo de CODEPAZ.

El sábado inician a las tres de la tarde con música, un bingo y vuelo de papalotes con luces.

El domingo, comienzan a las nueve de la mañana con la inscripción en todas las categorías y luego diferentes actividades recreativas.

Es gratuita, para que puedan ir a disfrutar con sus familias. Habrá, además, venta de comidas.

Así que este fin de semana, el Festival de Papalotes, es una opción para disfrutar en familia.