San Juan Norte de Rivas los espera del 20 al 22 de marzo con la Feria Regional Chirripó 2026

Esta semana será la cuarta edición de la Feria Regional Chirripó 2026, que se lleva a cabo en la comunidad de San Juan Norte de Rivas en Pérez Zeledón.

La actividad será del 20 al 22 de marzo, donde las personas podrán disfrutar del exquisito sabor del café y en diferentes presentaciones.

Inician este viernes 20 de marzo a las 12 medio día con la apertura del campo ferial. Posteriormente, se llevará a cabo un taller con la escuela de barrismo, un tour sobre conocimiento la micro región, tueste artesanal y un espectáculo de música ranchera.

Para el sábado 21 de marzo, comienzan a las ocho de la mañana. La agenda este día contempla el concurso del mejor café de la región, talleres y actividades para niños y presentaciones artísticas durante todo el día.

El domingo 22 de marzo, igualmente, inician a las ocho de la mañana, habrá: una caminata recreativa, talleres, presentaciones artísticas, bingo y hasta un concierto.

Asimismo, durante todos los días, habrá venta de comidas y podrán encontrar diferentes marcas de café de la zona.

Como parte de la agenda, el viernes a las dos de la tarde, el ICAFE tendrá el tour, Conocimiento la micro región.

Como todos los años, esta actividad cuenta con el apoyo del Instituto del Café de Costa Rica.

La Feria Regional Chirripó nace con el fin de dar a conocer la producción de la zona y la calidad del grano.

Así que este fin de semana, disfrute del buen café en esta Feria Regional.