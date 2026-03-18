Manejo de residuos de la Región Brunca fue tema en reunión de alcaldías en Golfito

Por
Johan Garcia G.
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El alcalde de Pérez Zeledón indicó que uno de los temas relevantes que se tocaron durante las últimas dos reuniones de alcaldías en Golfito, fue el manejo de los residuos en la Región Brunca.

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