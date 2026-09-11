Trabajar de una manera más dinámica las clases podría mejorar el rendimiento de matemáticas, dice asesor

En secundaria, en la asignatura de matemáticas se registró un porcentaje bajo de un 19.34 en el nivel avanzado en las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026.

Precisamente, este fue uno de los datos que se analizaron durante la capacitación que se brindó en la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, con miras a las pruebas sumativas que harán entre los meses de setiembre y octubre los estudiantes de último año de colegio.

El asesor de Matemáticas en la regional del MEP, Henry Campos, considera importante trabajar desde la niñez y la adolescencia de una forma diferente, para que tengan interés.

Los estudiantes quienes tienen que hacer la prueba estandarizada sumativa, tienen acceso a varias prácticas.

De esta manera, se busca trabajar una materia muy temida por muchos estudiantes, como es matemáticas.