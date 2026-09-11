Profesores de Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias reciben capacitación sobre las pruebas estandarizadas

Durante dos días, los profesores quienes brindan las lecciones a los estudiantes de último nivel de los diferentes colegios de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, participaron en una capacitación para analizar los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026.

El jueves 10 de setiembre, le correspondió a los docentes de las materias de Matemáticas y Ciencias, mientras que este viernes 11 de setiembre, a los de Estudios Sociales y Español.

Durante este proceso, se analizaron los resultados generales obtenidos de las pruebas diagnósticas, donde, por ejemplo, la asignatura donde se reporta el nivel más bajo en Español, que reportó un 14.9 por ciento y le sigue matemáticas con un 19.34 en el avanzado.

En Español, consideran muy importante la comprensión lectora.

En Estudios Sociales, buscan fortalecer la enseñanza a los estudiantes.

Cabe indicar que también, durante esta semana, se brindaron capacitaciones a los docentes de primaria, que brindan lecciones a los estudiantes de sexto nivel.