El 17 de setiembre será el cierre de inscripción para las audiciones de bandas de Pérez Zeledón para Luces del Valle

La Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle, tiene abierta la inscripción para la audición de bandas de Pérez Zeledón, con miras en participar en el desfile de luces que será el sábado cinco de diciembre.

Las presentaciones serán el domingo 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General.

Esta convocatoria es exclusiva para bandas de Pérez Zeledón y el proceso cierra el 17 de setiembre.

Va dirigido a bandas de escuelas, colegios, mixtas e independientes.

Este año, los jueces que se encargarán de hacer la selección, serán personas expertas, quienes pertenecen a la Banda Municipal de Acosta.

No hay un límite en la cantidad de bandas que se pueden inscribir.

Así que los grupos interesados, pueden ingresar a la página en Facebook del Festival Luces del Valle, donde encontrarán toda la información para realizar la inscripción.