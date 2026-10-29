Campo de exposiciones de Pérez Zeledón estará más seguro con cierre perimetral

Ya comenzaron a trabajar en la colocación de la malla perimetral del campo de exposiciones en Daniel Flores en Pérez Zeledón.

Se trata de una inversión de unos 40 millones de colones, como parte de los recursos que se generaron en ganancia de la Expo P.Z. 2026.

Las obras contemplan la colocación de malla tipo ciclón en alrededor de 200 metros y tapia en unos 215 metros en el sector que colinda con el Hotel del Sur.

Además de la colocación de los portones en los ingresos principales y el sector del ingreso del ganado, que se colocará malla movible.

Este proyecto se lleva a cabo con el fin de darle seguridad al lugar, ya que lo que existía en algunas partes era alambre de púa y en otras partes una débil malla, mientras que los portones, por ejemplo, en la entrada al costado norte, tenía hasta palos.

Por esa razón, la prioridad para darle el uso a este espacio es colocar una malla perimetral que reúna las condiciones necesarias que permita la protección del lugar, ya que anteriormente, no se podían dejar estructuras, porque se las robaban.

La intención es que estos trabajos queden listos antes de que se lleve a cabo la actividad del 2027.

Como parte de las acciones a seguir, se encuentra la contratación de seguridad privada, además de contar con los servicios básicos como: agua potable, electricidad y hasta los servicios sanitarios, que se estarían construyendo posteriormente.

De esta manera, lo que se busca es que es el campo ferial no sea solo utilizado durante la expo, sino que se le dé utilidad todo el año.

Cabe indicar que la Expo P.Z. 2027 será del 11 al 23 de febrero, que nuevamente estará a cargo de la Municipalidad y ya se trabaja en los convenios para diferentes actividades.

Por ejemplo, dentro de la agenda, ya se anunció el tope, que será el 13 de febrero y estará a cargo nuevamente de la Asociación de Desarrollo de San Cristóbal de Barú y el Comité de Caminos de Caña Blanca.

Además, trabajan en toda la organización, como por ejemplo, el remate de los locales comerciales por medio de la plataforma SICOP, estos serán el 30 de octubre de ocho de la mañana a dos de la tarde y el dos de noviembre de ocho de la mañana a tres y media de la tarde.