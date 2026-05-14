Este jueves se realizó la final regional de voleibol categoría c 

Juegos Deportivos Estudiantiles realizó este jueves 14 de mayo la final regional de voleibol categoría C, el gimnasio del polideportivo fue el escenario para buenos partidos que protagonizaron los sextetos.
Juegos Deportivos Estudiantiles realizó este jueves 14 de mayo la final regional de voleibol categoría C, el gimnasio del polideportivo fue el escenario para buenos partidos que protagonizaron los sextetos.
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