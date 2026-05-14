Este jueves se realizó la final regional de voleibol categoría c 

Por
Johan Garcia G.
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Juegos Deportivos Estudiantiles realizó este jueves 14 de mayo la final regional de voleibol categoría C, el gimnasio del polideportivo fue el escenario para buenos partidos que protagonizaron los sextetos.

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