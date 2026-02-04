Centro Morpho se sigue sumando a esfuerzos para evitar recortes, Comisión sigue analizando el tema

Esto fue parte de lo manifestado por Carlos Barrantes del Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho en Pérez Zeledón, este miércoles cuatro de febrero en la audiencia ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, donde han dado seguimiento a las denunciar los recortes en subsidios y horas de asistencia que está aplicando el CONAPDIS.

En esta misma audiencia, Bilbia González, directora ejecutiva del CONAPDIS, explicó que 19 de diciembre de 2025, se dio un informe con órdenes para trabajar en un mecanismo de control permanente en la ejecución presupuestaria de los recursos asignados en el programa de Pobreza y Discapacidad, en el eje de protección dirigidos a ejercer la actividad de cuido permanente de las personas con discapacidad, específicamente aquellas en condición de discapacidad cognitiva y volitiva que se encuentran en situación de abandono y que se detalla también en condición socioeconómica extrema.

Precisó que se han resuelto una serie de amparos de personas beneficiarias de los programas.

Y fue enfática en decir no ha habido una eliminación arbitraria ni una reducción arbitraria, sino una revaloración en un programa anual, donde se ajustaron algunos rubros.

Indicó que se estuvieron entregando de manera improcedente algunos beneficios.

En el programa de asistente personal, son 300 personas las beneficiarias.

Al respecto, diputadas que conforman la Comisión, manifestaron su posición.

El tema será en análisis en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa.