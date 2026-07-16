El 22 de julio será la salida de los romeros de Río Claro

Así como lo indican, el miércoles 22 de julio, saldrá el grupo de Río Claro como parte de la Vicaria de San Francisco de Asís hasta llegar a la Basílica de los Ángeles.

Saldrán el 22 de julio a las ocho de la noche del templo Católico de Río Claro, llegando el 23 de julio a eso de las nueve de la mañana a la escuela Tinoco de Osa.

El 24 de julio, saldrán a las 12 media noche de Tinoco hacia Rey Curré, esperan llegar a las nueve de la mañana.

De ahí saldrán el 25 de julio hacia el salón comunal de El Ceibo, de donde saldrán el 26 de julio a la media noche con rumbo a La Fortuna de San Pedro.

Para el 27 de julio, la salida será a las dos de la mañana para llegar a Casa Sinaí. Desde aquí saldrán el 28 de julio a las tres de la mañana con rumbo a El Nivel.

El 29 de julio a las tres de la mañana, emprenderán el viaje hasta La Trinidad de Dota y el 30 de julio, la salida es a las cuatro de la mañana, para emprender hasta la escuela La Cangreja.

El último día de caminar, será el 31 de julio, con salida a las cuatro de la mañana y enrumbarse hacia la Basílica de los Ángeles.

Un acto de fe, de devoción, es lo que vive cada una de las personas que participa.

Oraciones por los que caminan, es lo que piden.

Para mayor información, pueden comunicarse al 8854-4613.