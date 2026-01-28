Centro Morpho se suma a denunciar recortes y afectaciones para personas en condición de discapacidad

De esta manera, Carlos Barrantes, quien forma parte del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Zeledón, el Centro Morpho, manifestó su apoyo esta mañana a la preocupación que se tiene en la población con discapacidad, sobre los recortes y afectaciones que CONAPDIS ha realizado a programas y subsidios para personas con discapacidad.

Los representantes del movimiento estuvieron presente en la conferencia de prensa de movimientos y organizaciones, que tuvo el apoyo de diferentes diputados en la Asamblea Legislativa.

Precisamente que las personas directamente afectadas, alzaron su voz y exponen los casos reales, donde detrás de cada expediente hay historias, angustia y vidas que están siendo impactadas.

Afirmó que no pueden callar ni normalizar estas injusticias.

Indicó que los derechos de las personas con discapacidad deben ser respetados, garantizados y brindados de manera digna. No son favores, no son concesiones, son derechos humanos.

Desde el Centro Morpho, afirman que seguirán acompañando, denunciando y defendiendo la vida independiente y la autonomía personal.