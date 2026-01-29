Candidato a la presidencia por PLP conversó con Tv Sur

Eliécer Feinzaig Mintz habló con Tv Sur a pocos días de que miles de costarricenses vayan a las urnas, el candidato por el Partido Liberal Progresista opinó sobre las encuestas, el cierre de campaña y aspectos que le dejó el camino electoral 2026.
