Decomisos de animales silvestres son constantes sobre todo de aves

Aves como mozotillos de montaña y jilgueros, son decomisados constantes por personal del Área de Conservación La Amistad Pacífico.

Pero también, setilleros collarejos, setilleros tijo, monjitos, gallitos, setilleros pico naranja, loras, pericos y otras especies son parte de la lista.

Estas especies de aves las encuentran en algunas viviendas, sobre todo, tras denuncias que reciben en la institución.

Y es que muchos animales de vida silvestres se encuentran en cautiverio, lo cual es ilegal.

Los decomisos principalmente se dan en zonas rurales, pero también en zonas urbanas.

Todos los años se dan constantes decomisos.

Por ello, se continúa con las acciones preventivas.

Es importante que no tenga animales silvestres en cautiverio.