CNP promueve el uso de semilla certificada de frijol sembrada en la Zona Sur

Con el propósito de promover el uso de material de alta calidad en el cultivo de frijol, como vía para aumentar la producción, el Consejo Nacional de Producción (CNP) puso en práctica un plan para fortalecer la confianza de los productores en la semilla certificada y consolidar el uso.

El plan consistió en la siembra de parcelas demostrativas con 16 productores de diferentes comunicades de la Región Brunca, entre ellas, de los distritos de Colinas y Pilas de Buenos Aires de Puntarenas y Pejibaye de Pérez Zeledón.

El CNP les facilitó semilla certificada de frijol de las variedades Nambí y Cabécar.

Entre los principales resultados, destaca el alto nivel de satisfacción de los productores con el desempeño de la semilla de frijol.

Todos manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con su estado físico, la germinación y el vigor observados en las primeras etapas del cultivo.

Asimismo, resaltaron la ausencia de semillas de otras variedades.

Esta alta calidad de la semilla favoreció una adecuada homogeneidad del lote y permitió una mejor expresión del potencial productivo en campo.

El uso de material de calidad es un factor importante para optimizar la producción, entre los beneficios se encuentran: