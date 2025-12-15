Derroche de talento en festival de coros que se tuvo en Pérez Zeledón

Esto fue parte del Liberum Fest 2025, música coral en libertad, que tuvo su cuarta y última fecha en Pérez Zeledón. Además, fue incluida como parte del Festival Luces del Valle.

La actividad fue el sábado 13 de diciembre en el Complejo Cultural de San Isidro de El General, la cual estuvo llena de música y talento.

Se tuvo la participación del Coro Victoria desde Guatemala, Liberum Voces, el Coro Leonel Calvo Aguilar, el Coro de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón y la Rondalla Polifónica San Isidro Labrador

Una actividad, donde hubo una muestra de talento musical.

Fue una noche cultural vibrante, donde múltiples grupos vocales se unieron para ofrecer un espectáculo armonioso, creando una atmósfera emotiva, con un repertorio variado, deleitando al público con voces de todas las edades en un ambiente festivo y lleno de talento.