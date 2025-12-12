Remodelan oficinas de Defensa Pública en Pérez Zeledón para una mejor atención del usuario

En este mes de diciembre, se espera que quede concluido el proyecto de mejoras de las oficinas de Defensa Pública de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

Las obras ya tienen varias semanas que se concretan y de acuerdo con el coordinador de este despacho, Jorge Andrés Morera, se tomó la decisión de invertir con el fin de buscar una mejor atención al usuario, aprovechar los espacios y darles privacidad a los diferentes asuntos.

Se trata de una remodelación de la oficina en el segundo y tercer piso, con una inversión de 110 millones de colones.

El proyecto, se concreta debido al incremento de atenciones que se tienen.

En este mes de diciembre se espera que quede lista la oficina, que será más cómoda y mayor privacidad, para abordar los diferentes temas.