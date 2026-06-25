Orientadores de la regional del MEP en Pérez Zeledón participaron en encuentro

Ellos son tres de los 70 profesionales en orientación que participaron en el encuentro de cierre de la Semana de Orientación de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón.

La actividad se realizó en las instalaciones de recreo de Ande en la comunidad de La Hermosa.

Hubo variedad de actividades, donde se enfocaron que motivarlos, que pensaran en ellos, para liberarse y para abordar diferentes temas que los afecta.

En la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, hay 14 orientadores en primaria, 42 en secundaria y 14 en nocturno.