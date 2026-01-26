Productores de cerdo de Pérez Zeledón participaron en capacitación sobre trazabilidad porcina

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en colaboración con la Cámara Costarricense de Porcicultores arrancaron con la implementación del sistema de trazabilidad en el sector porcino con capacitaciones presenciales para personas productoras.

Esta actividad fue enfocada en el uso de Trazar-Agro Costa Rica y en la emisión de guías de movilización electrónica.

La actividad fue en el cantón de Pérez Zeledón.

De acuerdo con una publicación de OIRSA – El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, la capacitación tuvo por objetivo profundizar en el uso del Módulo de Movilización del Sistema Trazar-Agro CR, para generar la Guía de Movilización electrónica; modernizando el sistema actual y dando una herramienta indispensable para el control sanitario y manejo productivo.

La actividad, se tuvo la participación de productores de cerdos de la zona.

La Trazabilidad es una herramienta indispensable para conocer con certeza el origen, destino y manejo de un objeto trazable, para este caso, los cerdos y sus productos.

Cabe indicar, que desde el martes 20 de enero, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Senasa activaron la implementación.

Este sistema funciona como un mecanismo de identificación y registro que permite dar seguimiento al historial de los animales y su manejo a lo largo de la cadena, con información verificable desde la granja hasta el comercializador mayorista, que es el alcance definido para esta primera etapa.

El MAG y el SENASA ejecutan la puesta en marcha mediante capacitación práctica y estandarización de procedimientos.

El equipo técnico entrena a las personas productoras en Trazar-Agro, en sus versiones web y móvil, con énfasis en el Registro Agropecuario y el Módulo de Movilización.

La capacitación incorpora ejercicios guiados para que el productor complete registros y genere movilizaciones con criterios uniformes y aplicables en campo.

El sistema adopta un enfoque funcional para la porcicultura.

El registro identifica de forma individual a madres y padrotes, y gestiona de forma grupal a los animales no destinados a genética.

Esta lógica ordena el inventario, habilita la guía de movilización electrónica y reduce el uso de boletas físicas. El productor recibe el beneficio principal.

La herramienta le brinda control sobre su inventario, ordena la operación con datos claros y simplifica la movilización mediante guías electrónicas, con menos trabas en el proceso y mayor respaldo técnico.