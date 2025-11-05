Concejo Municipal de Pérez Zeledón da voto de apoyo a familia de Randall Gamboa en búsqueda de justicia

Esta fue la moción que aprobaron de manera unánime en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, durante la sesión del martes 28 de octubre de este 2025, con el fin de apoyar a la familia de Randall Gamboa, en la búsqueda de la justicia.

Gamboa, era vecino de Pérez Zeledón, se fue el 25 de diciembre del año anterior a los Estados Unidos de manera irregular, luego fue detenido y tras meses de angustia, fue encontrado en condiciones delicadas de salud.

Fue trasladado a Costa Rica en un vuelo ambulancia el dos de setiembre desde los Estados Unidos, luego al Hospital San Juan de Dios y de ahí al Escalante Pradilla, donde estuvo recibiendo tratamientos, sin embargo, falleció.

Cabe indicar que posterior al retorno de Randall a Costa Rica, la Cancillería ha mantenido comunicación con la familia del costarricense para brindarles asesoría y apoyo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha solicitado información adicional al Gobierno de los Estados Unidos sobre lo sucedido en el caso del señor Gamboa y su historial médico.