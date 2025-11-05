Un 41% menos tendrán que pagar empresas autobuseras para usar la terminal de autobuses en San Isidro de El General

Buscando una solución. Durante la sesión municipal del martes 5 de noviembre de este 2025, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, aprobó de manera unánime con nueve votos, el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se plantea una disminución en el cobro por el uso de la Terminal de Buses en San Isidro de El General.

Los regidores analizaron un documento presentado por el alcalde, Emanuel Ceciliano, sobre un estudio tarifario de locales y salida de buses.

En el mismo, se dio a conocer una propuesta en el cambio de las tarifas, donde se indica de una baja de un 41.30 por ciento en el cobro.

Para los regidores, la decisión se toma en beneficio de los usuarios, por lo que ya se indica que una empresa podría volver, con estas nuevas condiciones.

Según supo Tv Sur, la empresa que podría volver es Transportes Hernández Solís, que brinda el servicio a comunidades como Pedregoso, San Ramón Norte, Rivas, Pueblo Nuevo y otras.