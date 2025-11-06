Dos menores de edad se encuentran hospitalizados en el Escalante Pradilla por mordeduras de serpiente

En este momento un niño de 11 años y una menor de 13, se encuentran internados en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón por mordeduras de serpiente, el caso más reciente se produjo la mañana de este jueves 6 de noviembre.
