Dos menores de edad se encuentran hospitalizados en el Escalante Pradilla por mordeduras de serpiente

Por
Johan Garcia G.
-
0
56

En este momento un niño de 11 años y una menor de 13, se encuentran internados en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón por mordeduras de serpiente, el caso más  reciente se produjo la mañana de este jueves 6 de noviembre.

 

