Juan Gabriel Calderón vive al máximo su convocatoria para el mundial de futbol 2026 

Juan Gabriel Calderón pitará este miércoles 15 de abril la final de copa del futbol costarricense, en medio de una semana en la que recibió la noticia de su convocatoria para la copa del mundo 2026.
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