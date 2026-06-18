CTP San Isidro busca colaboraciones para mejorar el gimnasio

El gimnasio del Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Zeledón, se encuentra un poco deteriorado, por esa razón y al ser esta institución sede de una serie de actividades, es que se está llevando a cabo una actividad para recaudar fondos y mejor la infraestructura.

Por ejemplo, el 23 de junio, serán la sede de la Olimpiada Nacional de Robótica WRO CR 2026, actividad regional.

Y en octubre, se tendrán casi todas las actividades de la regional del MEP del Festival Estudiantil de las Artes.

Al ser sede de diferentes actividades, es por eso, que quieren mejorar el gimnasio, se realiza la venta de bonos de colaboración, que tienen un valor de cinco mil colones cada uno.

La rifa será el martes 30 de junio.

Si alguna persona quiere sumarse a colaborar, puede comunicar al 2771-0910 o al WhatsApp 8968-9204.