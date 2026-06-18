En julio el Centro Morpho dará una capacitación a mujeres en situación de discapacidad sobre derechos sexuales

Al Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho en Pérez Zeledón, les aprobaron un proyecto para que brinden una capacitación a mujeres en situación de discapacidad en derechos sexuales y reproductivos.

La intención es ofrecerlos para el mes de julio de este 2026.

Se tendrán seis módulos virtuales, con una duración de dos horas cada uno.

Será dirigido a 12 mujeres en situación de discapacidad y es gratuito.

En el Centro Morpho, esperan brindar los detalles de inscripción y fechas en los próximos días.