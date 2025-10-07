Cuatro tanques nuevos de almacenamiento del A y A permitirán mejorar servicio en Pérez Zeledón

Estos son los cuatro tanques que se encuentran construyendo en Pérez Zeledón, como parte del proyecto de mejoras al acueducto.

La obra se concreta por medio de la Unidad Ejecutora A y A – BCIE.

Estos tanques se ubican cerca de la Universidad Nacional, donde anteriormente había uno de lata que estaba obsoleto de 1100 metros cúbicos por uno de 2600 metros cúbicos, de concreto asentado.

Mientras que los tanques en Quebrada Honda de concreto asentado de 150 metros cúbicos, en Las Juntas de Pacuar de 100 metros cúbicos y el sector de Aeropuerto, específicamente en el tanque Los Núñez, un tanque elevado metálico de 150 metros cúbicos, que viene a solventar una problemática específica.

Estos tanques forman parte del proyecto de mejoras al acueducto, que busca reemplazar la infraestructura actual, que presenta deterioro y problemas en el suministro de agua potable.

El proyecto contempla la construcción de cuatro tanques de almacenamiento con una capacidad total de 2.950 m³, la instalación de 113 km de nuevas tuberías y la construcción de tres nuevas estaciones de bombeo.

Con estas mejoras, se espera un servicio de agua potable más eficiente y regular, con mejor presión, menos fugas y mayor abastecimiento en comunidades como La Angostura, San Isidro y Daniel Flores. Además, se busca impulsar el desarrollo de la zona al facilitar nuevas inversiones industriales.

Todo esto es parte de un gran proyecto que se viene para el cantón.

Las obras que se llevan a cabo, se esperan que concluyan en el primer semestre del 2026.