En flagrancia dictan 6 años de prisión por venta de drogas en Pérez Zeledón 

En la sentencia 0785 – 2026 del Tribunal de Flagrancia de Pérez Zeledón se declaró a un hombre de apellido Aburto, autor responsable de un delito de infracción a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas y actividades conexas, en la modalidad de venta de drogas y como consecuencia se le impuso la pena de seis años de prisión.

Supuestamente, el encartado se dedicó a poseer con fines de tráfico y vender a terceras personas droga tipo crack.

Las autoridades tras las investigaciones y seguimientos lograron determinar las ventas ilegales del encartado.

El 27 de abril de 2026, Aburto a sabiendas de lo ilícito de sus actos, realizó una acción de este tipo en una zona boscosa, en vía pública en Pérez Zeledón, logrando de esta manera su detención y el decomiso de evidencia que lo vinculó a la causa judicial.