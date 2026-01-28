Del primero al 3 de mayo será la tercera edición de la mega limpieza de Playa Llorona en el Parque Nacional Corcovado

El Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara de Turismo de Osa invitan a todas las personas interesadas a formar parte del grupo de voluntarios de la III Edición de la Mega Limpieza de Playa Llorona en el Parque Nacional Corcovado, a desarrollarse los días 1, 2 y 3 de mayo de 2026.

El formulario lo encuentran en la página en Facebook de CATUOSA.

Requisitos indispensables: solo para mayores de 18 años, adjuntar cédula o pasaporte y certificado de póliza vigente en caso de poseer. (si no posee la organización le otorgará una).

La Cámara de Turismo de Osa (CATUOSA) lidera esta iniciativa en alianza con la Municipalidad de Osa, el ICT, el Área de Conservación Osa y la Fundación Corcovado.

A este esfuerzo también se suman Fuerza Pública, ADI Drake, AGUINADRA y diversas empresas privadas, reafirmando su compromiso con un evento sostenible que busca atender una de las playas más afectadas por contaminación en el Parque Nacional Corcovado.

Esta edición será dedicada al señor Pete Bethune, reconocido conservacionista neozelandés con una destacada trayectoria en la protección de la costa pacífica de Costa Rica, especialmente en el Golfo Dulce y la Península de Osa.

Aspectos importantes, si usted desea participar. Se brindará transporte acuático al lugar de acampar, ida y regreso (De Sierpe a Drake), saliendo el jueves 30 de abril a las 3pm desde Sierpe. Punto de partida «Oleaje Sereno” y el regreso el día 03 de mayo a la 2pm. Punto de encuentro playa Agujitas a Sierpe.

En el caso de la alimentación, se insta a portar botella recargable, vaso, plato y cubiertos. Se apoyará con los siguientes tiempos de comidas como fruta y almuerzo, los días primero y dos de mayo.

Por lo que los participantes deben llevar alimentación propia para los tiempos de comidas de desayunos, refrigerios y cenas.

El tres de mayo, que será el día de cierre, habrá una actividad del pesaje de lo recolectado y entrega oficial de los mismos a la Municipalidad de Osa.

En cuanto al hospedaje, se brindarán opciones gratuitas de lugares para acampar (se debe de llevar su propia tienda de acampar) o bien se brindará una lista de hospedajes de pago cercanos a la zona con precios especiales.

Dentro de las recomendaciones, se encuentran el saber nadar, llevar ropa de secado rápido, botas o zapatos aptos para trabajo en playa, gorra o sombrero, capa o poncho, bloqueador, repelente, artículos de aseo personal, foco, guantes (no desechables) para recolección de residuos.

Cabe mencionar que la limpieza de playa es de intensidad alta, debido a las condiciones climáticas y geográficas, la actividad consiste en la recolección de residuos que se acumulan por las mareas a lo largo de las playas en el sector de Llorona en el Parque Nacional Corcovado.

El período de inscripciones se mantendrá activo hasta el próximo 15 de febrero y es de cupo limitado. El costo de inscripción es de 37 mil colones, que incluye: transporte, póliza de seguro, alimentación (según lo detallado anteriormente), así como una camisa manga larga y una pañoleta.