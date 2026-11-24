Con el objetivo de acercar los servicios de asesoría y atención legal a la población, la Defensa Pública de Pérez Zeledón realizará una Feria de Servicios este viernes 27 de noviembre, en la plazoleta del Mercado Municipal en San Isidro de El General.

La actividad se desarrollará en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, como parte de una iniciativa mediante la cual los funcionarios salen de las oficinas para brindar atención directamente a las comunidades.

Durante la jornada, las personas podrán realizar consultas, gestionar trámites e interponer procesos en diferentes áreas del derecho.

Entre las materias que estarán disponibles se encuentran Familia, Pensiones Alimentarias, Laboral, Agrario, Ejecución de la Pena, Derecho Penal, Penal Juvenil y Justicia Restaurativa.

Esta feria representa una oportunidad para que los habitantes de Pérez Zeledón conozcan los servicios que ofrece la Defensa Pública y reciban orientación sobre diferentes situaciones legales.

La invitación está abierta a la ciudadanía para que se acerque a la plazoleta del Mercado Municipal y aproveche esta jornada de atención.